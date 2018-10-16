﻿市面豆腐標﻿﻿籤失實 兩成低鈣七成高脂﻿

豆腐被視為高蛋白質、高鈣和低脂的食品，有益健康。但消委會調查市面四十款豆腐樣本後發現，部份含蛋白質較營養標籤標示值低逾兩成，亦只有兩款屬「高鈣」，逾七成樣本並非「低脂」食品。



消委會由六月至九月搜集四十款豆腐樣本，包括三十四款預先包裝及六款非預先包裝。測試顯示，全部樣本平均蛋白質含量均不屬高蛋白質類別，更有三款樣本的蛋白質含量較包裝營養標籤標示低逾兩成，其中「梨花」韓國純豆腐更低近四成。



按食安中心指引，每一百克固體含不少於二百四十毫克鈣，屬「高鈣」食物，但測試顯示三十四款預先包裝豆腐的鈣含量，普遍不屬高鈣食品，其中「壹品」有機黃豆豆腐每一百克僅含十六毫克鈣。而紐西蘭的「TONZU」豆腐營養標籤稱鈣含量為每一百克一百七十毫克，但測試僅有四十二毫克多一點，低於標示七成五。消委會指「TONZU」已停售及下架。



脂肪方面，按食安中心指引，每一百克固體含不超過三克脂肪，屬「低脂」食物。但測試發現預先包裝豆腐中，竟有二十四款屬高脂，其中「正豆」有機鹽滷豆腐脂肪含量最高，餘下十款屬「低脂」食品。另有七款樣本測出的脂肪含量，較營養標籤標示值高逾兩成，當中韓國「OURHOME」豆腐竟高出兩倍以上。消委會指「OURHOME」已停售及下架。



根據《公眾衞生及市政條例》規定，任何人如在標籤上對所售賣的食物作出虛假說明或在食物的性質、物質或品質方面誤導他人，即屬違法。消費會已將有問題樣本交食安中心跟進。



