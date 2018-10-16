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﻿美股中段升24點

2018-10-16 列印
　　美國股市本周首個交易日開市偏軟，杜指中段報二五五六四點，升二十四點；納指則報七四六九點，跌二十七點。滙控美國預託證券價格見六十五點六一港元，升零點八六港元；騰訊則見二百八十四點一五港元，升一點三五港元。

　　紐約期金報每盎司一千二百三十美元，升八美元；紐約期油則報每桶七十一點四六美元，升零點一二美元。
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