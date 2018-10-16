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水機銷售誤導消費者 消委會接獲多宗投訴

2018-10-16 列印
　　近年鉛水事件引起全城風波，有不法商戶抓緊消費者想喝一口「乾淨水」的心理，以失實陳述或誤導手法銷售產品，消委會接獲多宗投訴。

　　A公司職員在王女士家用杯進行「水質實驗」，指水質含有氯氣，趁機推銷水機，更指洗髮時不加護髮素亦可令髮質柔順。王女士遂買下價值九千九百元的水機，後來才發現水機只安裝在浴室。而B公司職員向張先生推介價值三萬三千元的電解水機，聲稱電解水可洗清蔬果上的殘餘農藥，不用煮沸可直接飲用，然而轉飲電解水兩天後，家中成員均出現持續肚瀉及頭痛等現象。另外，C公司職員自稱是食水計劃主任，陳以為是政府職員，為基層家庭及長者提供安裝濾水器優惠，職員又說陳家中的水有鐵質及異味，推介一款價值二千元的濾水器。

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