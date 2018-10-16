  • 2018年10月16日 星期二
  • 24º
  • 97%
熱門： 消委會港珠澳大橋明日大嶼周潤發梅根

日報新聞 > 港聞

女警疑工作困擾割腕尋死

2018-10-16 列印
　　元朗分區警署發生警員自殘事件。一名女警疑近日受工作問題困擾，昨晨十一時上班期間，突然情緒激動，在更衣室內用利器割手腕，企圖自殺，幸及時被同袍發現制止；同袍通知上級，召救護車並將其送院敷治。據悉，女事主現時傷勢無大礙。

  消息稱，女事主為元朗分區警署的軍裝警員，任內勤文職工作，近日上級與其傾談內勤崗位調配工作安排而感到不開心；至昨日即發生自殘事件。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd