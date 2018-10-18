﻿下周二開幕 月尾通車 港珠澳橋景靚 首發團勢熱搶

耗資逾千億元的港珠澳大橋，定於下周二在珠海舉行開通儀式，據悉通車日暫定為本月二十八日。橋島隧組合的大橋，除了成為三地交通樞紐外，也是旅遊景點，其中東人工島是欣賞大橋景色的絕佳地方。有旅行社表示，大橋是極佳景點，通車後會籌備開辦首發團，料將帶動觀賞這條世界級大橋的熱潮。



港珠澳大橋下周二在珠海舉行開通儀式，可能有國家領導人出席。據悉，正式通車日子暫定為本月二十八日。大橋全長五十五公里，採橋島隧設計，共設四個人工島，花九年興建，耗資逾千億港元。據悉，大橋有一百二十年的壽命，能抵抗十六級或以下的颱風，即使十六級以上也未必有問題。



東島有旅遊設施 可觀白海豚



其中東人工島是香港口岸所在，旅檢大樓的樓頂天幕採用波浪形設計，儼如延綿起伏的海浪，配合人工島四面環海的景象。東人工島毗鄰大嶼山及香港國際機場，可近距離觀看飛機升降，附近又有中華白海豚自然保護區。據悉，大橋施工期間，沒有發生中華白海豚傷亡事故，大橋開通後，市民或可在東島上觀看到中華白海豚，屆時島上會有旅遊設施如咖啡店，相信會成為一大景點。



康泰旅行社執行董事兼旅遊業議會主席黃進達預計，大橋通車後可推動珠三角地區短線旅遊，加上大橋本身是世界級景點，相信市民對旅行團反應正面，旅行社亦有「首發團」的計劃，但由於未知確實通車時間，詳情要等政府正式公佈後才有安排。



由港澳巴士協會營運的「港澳一號」日前公佈，大橋通車後，每日提供三十八班車，來往香港及澳門，服務時間由早上八時至晚上九時半。香港起點位於觀塘APM，澳門站點分別位於市區金沙、威尼斯人及巴黎人。收費方面，平日日間單程收費為一百七十元，平日晚上及公眾假期為一百九十元。預計由香港市區到澳門市區金沙，需時約一百一十分鐘。「港澳快線」於圓方及旺角上海街設直通巴站，來往澳門及珠海。



直巴赴澳料需1小時50分鐘



港粵直通巴士協會秘書長張劍平則批評，若要直通巴業界做好通車準備，最少應提前兩個月通知，現在只剩下兩星期，實在太匆忙，配套服務未能上馬，很多證件仍未齊，他指通車初期服務一定受阻：「基本上做唔到，只可以開到一至三成。」