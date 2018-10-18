﻿否認新信號系統故障﻿ ﻿港鐵澄清：電腦不穩﻿

港鐵前日早上繁忙時間內四線發生信號系統同時故障，全港交通一度出癱瘓，百萬市民叫苦連天！早前有指港鐵因更新信號系統引起故障，港鐵發言人昨澄清指，四線出事，源於各區間的電腦有大量數據傳輸，以致運用了電腦中大部份計數資源，使電腦不穩定。



港鐵車務工程總管李家潤昨日表示，前天四線出事，源於各區間的電腦有大量數據傳輸，進行互相同步，以致運用了電腦中大部份計數資源，使電腦不穩定，港鐵將與法國供應商研究相關數據，預計在兩個月內提交報告。他續指，初步相信與電腦程式及設定有關，但與新信號系統測試無關，亦不存在人為因素。



罰款會用作票價優惠



香港工程師學會控制、自動化及儀器儀表分部前主席張子惇向本報記者表示，港鐵的解釋並非無理，若做夠測試，新舊系統轉換不一定會有影響。



他認為，相關測試已做過很多次，之前相安無事，突然出事，並不尋常，故需要更多資料和調查方可知道事故起因。立法會鐵路事宜小組委員會成員陳淑莊接受本報查詢時指，港鐵的解釋只是否定部份可能性，而且相關說法未經調查支持，只令公眾感疑惑。



以港鐵現行罰款金額按延誤時間計算，延誤半小時至一小時須罰款一百萬元，一小時至二小時須罰二百萬元，二小時至三小時須罰三百萬元，三小時至四小時須罰五百萬元，若超過四小時，每小時再定額罰二百五十萬元，罰款會用作票價優惠。而港鐵前日稱港島線、荃灣線、觀塘線行車時間一度需額外四十分鐘。連同將軍澳線在內，四線的延誤時間都在一小時以內，若將四線分開計算，則最多罰款四百萬元。



運輸及房屋局局長陳帆昨回應事件，稱會與港鐵跟進事故，港鐵亦已安排海外專家調查。對於有人批評港鐵的罰款機制不完善，罰則並無阻嚇性，陳帆則表示稍後會與港鐵研究改善罰款機制。



