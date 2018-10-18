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YouTube全球冧機　 網民崩潰：世界末日

2018-10-18 列印
■YouTube就其所造成的不便致歉。
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　　短片分享網站YouTube昨早九時許出現故障，用戶無法登入網頁，不論網站還是手機應用程式，頁面均呈現大片空白，沒法播放影片，並顯示「發生錯誤，請稍後再試」或「500 Internal Server Error」的字句。至早上約十時四十分，網站恢復正常。YouTube隨即在facebook專頁上發帖指，感謝用戶匯報使用YouTube時遇到的問題，公司正在處理，完成修復後會立即通知用戶，並就其所造成的不便致歉。

　　據實時監控各式網上平台的網站downdetector稱，美國、加拿大、澳洲、歐洲、墨西哥、巴西、日本等亞洲地區均受影響，香港亦不免於禍。事件使全球網友崩潰，指「根本就是世界末日」、「港鐵二：網絡大塞車」、「你個嘢壞咗呀」、「冇咗YouTube，冇咗人生意義」等。



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