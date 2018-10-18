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﻿美股中段跌21點

2018-10-18 列印
　　美國周三股市中段偏軟，杜指報二五七七六點，跌二十一點；納指則報七六三五點，跌九點。

  滙控美國預託證券價格見六十五點五八港元，升零點七八港元；騰訊則見二百八十六點三五港元，升四點九五港元。紐約期金報每盎司一千二百二十九點六美元，跌一點四美元。
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