毒餐車衝路障瘋馳 ﻿警拔槍爆窗擒兩漢﻿

新蒲崗昨凌晨發生警長拔槍截疑車拉人驚險場面，多輛警方鐵騎及隱形戰車，追截一輛衝路障私家車期間，疑車多次衝燈險象環生。衝路障司機驅車逃走三公里後被截停時，企圖開車撞警員，兩警長危急下分別拔槍及用伸縮警棍扑爛車窗，拘捕司機及一名男乘客，起出毒品及利刀。



被捕二十八歲姓顏司機，涉嫌販毒、危險駕駛及藏有攻擊性武器被捕；三十三歲姓盧乘客則涉販毒與藏有攻擊性武器被捕。警方懷疑被截疑車是毒品快餐車，拘捕行動中車上先後有兩女一男趁亂逃去，現仍追緝其歸案。



三男女乘客趁亂逃去



昨凌晨二時許，東九龍總區交通部第一隊巡邏小隊警員，於九龍城太子道東富豪酒店對開設路障，打擊酒後駕駛行動，其間一輛載有五男女私家車駛至，警員示意停車接受檢查，但司機加速逃走。六輛警車包括隱形戰車及鐵馬追截，疑車轉入新蒲崗向慈雲山逃走，沿途左穿右插衝燈，險象環生。事後網上流傳一段車cam片段，片段中見疑車駛至衍慶街燈位因塞車停下，車上兩男女乘客跳車逃跑，女乘客手持一袋物件。



交警響號尾隨追至，疑車趁前車駛開再次逃走，於沙田坳道調頭沿彩虹道逃向旺角，最後駛至爵祿街交界燈位，逃走約三公里被前面有工程封路阻路被迫停下，警員已四方八面追至。目擊者稱，至少四名交通警員在疑車兩旁欲拉開車門，將車上人士拘捕，司機企圖開車撞向警員，警長梁志聰見狀隨即拔槍戒備，與另一警長李文誠則以伸縮警棍扑爆車窗制止，將司機及乘客拉出。有車cam片段拍得警員拘捕司機及男乘客期間，疑車上一名女乘客趁場面混亂逃去。



該隊主管司徒兆峰督察稱，警方不排除疑車正運送毒品，在司機身上及車廂搜獲共五小包毒品，同時檢獲一柄牛肉刀。



