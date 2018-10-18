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特首率眾獻花 重九祭港英烈

2018-10-18 列印
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　　香港大會堂紀念花園重陽節早上舉行紀念儀式，悼念於一九四一至一九四五年間於日戰時期為保衞香港捐軀的人士（見圖）。行政長官林鄭月娥、中聯辦主任王志民、終審法院首席法官馬道立、行政會議成員葉國謙、李國章、張宇人、立法會議員郭偉強等，超過三百人，昨早出席儀式。全體默哀兩分鐘後，由特首代表特區政府獻花圈、鞠躬致敬，立法會議員和行政會議成員，原東江縱隊港九獨立大隊成員和退伍軍人團體等，再逐一獻花圈，警察步槍儀仗隊鳴槍作結，之後奏唱國歌。

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