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陳茂波亞太經合會議 強調港基建融資角色

2018-10-18 列印
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　　財政司司長陳茂波（見圖）昨日在巴布亞新幾內亞莫爾斯比港出席亞太區經濟合作組織財政部長會議，會議聚焦議題包括全球及區域經濟和金融展望、推動基建融資，以及加強國際間稅務合作及透明度等。

　　會議上，陳茂波表示香港作為國際金融及集資中心能在基建融資上擔當重要角色。香港金融管理局成立了基建融資促進辦公室，並與世界銀行集團成員國際金融公司簽訂協議，支持該公司項目融資。陳在財長會議後的記者會上強調，面對近日保護主義升溫，香港定會繼續維護自由貿易及多邊貿易機制，期望國際間能透過磋商共同推動自由貿易。



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