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鄧忍光失證件被指特事特辦　區志光堅稱保安無漏洞

2018-10-18 列印
　　政制及內地事務局常任秘書鄧忍光被指上月出席高鐵香港段通車儀式，試坐高鐵期間遺失回鄉證及香港身份證後，通知內地口岸邊檢人員，人員要求他證明身份，出示儀式嘉賓證和實名車票，經核實資料後獲放行，完成一地兩檢出入境程序，被質疑涉「特事特辦」。

  保安局副局長區志光昨表示，事件沒有保安漏洞，又表示當局已經回應，沒有補充。事件曝光後，鄧忍光形容自己「論盡」，並表示作為旅客的他聽從口岸人員指示做。而政制及內地事務局亦指，鄧忍光在過程中並無向任何人要求特別處理。而據悉鄧忍光事後往中區警署報案，至事發翌日接獲港鐵通知，在列車上拾獲到其身分證和回鄉證，並作交還。



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