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斷臂失蹤潛水員 屍體尋回

2018-10-18 列印
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　　三日前在石鼓洲潛水工作時失蹤潛水員蔡國達（見圖），昨日被同事在現場水域尋回，水警到場證實事主已死亡，將其舁送殮房，稍後剖屍確定死因。

　　警方表示，昨午約三時，接獲日前潛水失蹤五十三歲蔡國達的工程公司職員通知，指石鼓洲對開海面發現失蹤事主及救起。水警人員接報到場，證實蔡已死亡。事後將屍體送殮房，死因有待驗屍後確定。

　　案發本周一早上八時許，蔡國達與兩名同事乘坐機動舢舨抵石鼓洲，搜尋上月超強颱風「山竹」破壞的浮標，嘗試鞏固浮標的纜索，但浮上水面時，右前臂遭啟動的舢舨車葉擊斷，並沉下海底失蹤。五十八歲姓梁船主事後涉嫌危害他人海上安全被警方拘捕。

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