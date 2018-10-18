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食肆爐頭過熱着火　食客奪門逃生

2018-10-18 列印
■消防員到場將火撲熄。
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　　觀塘一商場內一家快餐店，昨午發生火警，工人在廚房煮食時疑爐頭過熱引起火警，多名顧客見狀紛紛奪門逃火，消防員到場迅速救熄火警，無人受傷，但快餐廳部份設施被燒毀。

　　現場為觀塘茶果嶺道八十八號一商場的快餐店，昨午約三時三十分，一名廚房工人煮食時，疑爐頭過熱起火，大量濃煙冒出，工人試圖撲救失敗逃出。其他職員見狀立即疏散店內食客及報警。消防員到場開喉迅速撲熄火警，惟廚房內部份設施及工具被燒毀，調查後相信火警無可疑。火警中，商場其他店舖沒有受影響及毋須疏散。

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