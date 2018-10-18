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國台辦指民進黨無資格論港情

2018-10-18 列印
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　　《金融時報》亞洲新聞主編、香港外國記者會第一副主席馬凱日前被港府拒續工作證申請，事件引起國際關注。

  台灣陸委會副主委邱垂正上周表示，事件證明北京對香港正緊縮打壓，使香港的言論自由、新聞自由受到侵蝕。

  昨國台辦發言人馬曉光（圖）在國台辦例行新聞發佈會反駁指，一國兩制、高度自治、港人治港，保持了繁榮和穩定，是有目共睹的事實，民進黨當局沒有資格在此問題上說三道四。



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