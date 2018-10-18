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碰撞爭執被打劫 男子傷頭

2018-10-18 列印
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　　油麻地發生傷人案，前晚十一時許，一名二十八歲姓林男子（見圖），途經庇利金街八號對開時，疑因碰撞問題，與兩名一肥一瘦惡漢發生爭執，雙方一言不合下，對方兩惡漢突然向事主拳打踢腳，繼而掠去他跌於地上的手機後逃去。前額受傷事主見在兇徒逃去後報警，警方到場傷者在現場接受救護員包紮後獲送院；警員一度在現場附近兜截可疑人，惟未有發現。

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