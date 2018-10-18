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蕭世和發聲明回應 港媒高層訪京報道

2018-10-18 列印
　　就前天有關香港傳媒高層訪京團的報道，代表團團長蕭世和昨晚發表聲明，指「一、本人在會見中宣部長後即時就會面接受電子傳媒訪問，作出口頭回應。回應後本人經核理筆記，再向團員提供文字版本作為參考。二、口頭回應與文字版本希望表達的意思基本相同，兩者有差異以文字版本為準。相關處理旨在保證報道精準。三、今次行程為正常的交流活動，冀外界勿作無謂臆測。」

　　《星島日報》昨天報道，中宣部長黃坤明在會面時說，香港是中國獨一無二的城市，自中國開放改革以來，香港人和香港媒體的貢獻是肯定的，相信將來也會發揮作用。他重申，在一國兩制下，要防止外部勢力把香港變成對內地進行干預破壞的基地。

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