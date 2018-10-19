﻿房署大嘥鬼 公屋11萬呎儲物室丟空

公屋供不應求，基層等了又等，未能上樓，被逼住劏房。申訴專員公署主動調查，踢爆全港公屋竟有二千四百個空間被用作儲物室，其中近四成空置，部份面積達七百平方呎！申訴專員劉燕卿批評房屋署未有善用空間，強調「半呎都不能浪費」，建議改建成住房，以紓緩市民「水深火熱」的房屋問題。



目前有逾十五萬宗公屋申請，輪候上樓時間拖上至平均五點三年。亦有調查發現，目前有二十一萬人居於劏房，基層居住問題嚴峻。申訴專員公署主動調查發現，截至去年八月底，全港八十七個公共屋邨一共提供二千四百六十二個儲物室，供市民租用，當中三成九即九百五十九個空置，總面積約十一萬平方呎，其中禾輋邨空置儲物室多達一百三十九個、隆亨邨五十六個、麗閣邨二十九個、彩雲（一）邨十六個，以及彩園邨三十二個。



申訴專員建議改為住宅



申訴專員劉燕卿手執一張麗閣邨相片，可見一個七百五十呎的空置儲物室，形容可視之為「豪宅」，單在彩雲（一）邨就有三個，她建議房屋署考慮改建成為住宅。她批評署方未有審時度勢，「時代不同，房屋問題非常嚴峻，水深火熱，半呎都不應浪費。」



有意見指部份儲物室受制於環境限制，例如面積狹小或未能完全符合《建築物條例》，難以改變用途。申訴專員公署認為，一些未符法例的輕微事項，如採光和通風，屬微不足道，房署可要求獲條例豁免，以積極探討把儲物室改用作其他用途，除供市民居住，也可出租予社福機構或團體，加以善用。



黃大仙彩雲南區議員沈運華表示，彩雲一邨日月樓亦有七百呎的空置儲物室，數年前已向房署提議改變用途，署方回覆擔心儲物室不夠用及沒有窗戶，予以拒絕。沙田區田心議員潘國山表示，隆亨邨善心樓已有九個儲物室被改建成住宅，其中七、八個租出，入住率非常好，區議會支持改建做法。



房署回應指，署方近年積極研究將住宅範圍內的儲物室改建成住宅單位的可行性，在技術及法例許可下，現已完成增建合共四十個住宅單位，署方最近取得批准，進一步改建約三十個住宅單位。署方正研究將住宅範圍以外的儲物室和空格，改建為零售店舖、辦公室和福利用途單位等其他非住宅用途，近年亦成功改建十八個福利用途單位及兩個零售單位。