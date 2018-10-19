﻿涉收賄接受免費性服務﻿ ﻿反黑警司吳偉漢囚28月﻿

曾偵破警魔徐步高殺警案等大案的「反黑警司」吳偉漢，因收取共五十七萬港元賄款、接受免費性服務並包庇娛樂場所而遭廉署檢控，涉案逾港幣三十五萬元已被充公，吳偉漢早前承認串謀使公職人員接受利益罪，昨天在區域法院被判監禁二十八個月。



三名被告依次為五十四歲警司吳偉漢、四十七歲欒其祥和三十七歲謝凱健，第二及第三被告為涉案私人會所的經營者。吳偉漢屢破大案，包括馬尼拉人質死因研訊、立法會示威區垃圾桶爆炸等，他與欒其祥早前承認串謀使公職人員接受利益罪，謝凱健則承認協助和教唆他人向公職人員提供利益罪。



失500萬元退休金



法庭昨天判刑，三名被告共四十多名親友到庭旁聽，全庭座無虛席，三人被帶到庭上犯人欄時均向親友揮手致意。李志豪暫委法官判吳偉漢入獄二十八個月、欒其祥囚二十個月、第三被告謝凱健囚十二個月。法庭命令涉案港幣二十一萬九千元需於昨午交回法庭。



李志豪判刑時指，首被告吳偉漢因事件將痛失工作及近五百萬港元豐厚退休金，辯方求情時亦提交大量親友的求情信及有關其工作的多封嘉許狀，可見他在警隊的工作備受肯定，但吳案中擔當主導角色，披露匿名信函等警方機密訊息，為金錢忘記自己實為執法者，故罪責難逃，更屬三人之首。



李官判詞指，欒其祥只為公司着想，在廉政公署十一次緊密監視下，欒與吳偉漢每次均有見面，而欒受股東無形的壓迫，故欲為公司重拾往績而為公司賣命打拼，罪責與吳不相伯仲。李官指，第三被告謝凱健在本案的參與度較低及有限，但謝知悉全部事件的來龍去脈，故無可否認監禁為對三名被告的唯一考慮判刑。











