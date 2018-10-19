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非常香港設新平台 助團體租閒置土地

2018-10-19 列印
　　特區政府把一些空置土地出租，供非政府組織或校舍使用，但租用率一直不高。非牟利團體「非常香港」昨日成立一個名為「非常協作」的平台，為社區團體及非政府組織申請閒置政府土地，助其完成申請程序和籌集資金，並提供諮詢服務。

  「非常香港」聯合創辦人羅健中表示，現時香港有逾八百幅政府短期租約土地，但申請手續繁複，需要經過地政署、民政署及區議會等不同部門，因此之前未曾成功租出相關土地。

　　他續指，中小型社區團體缺乏相關的專業知識及資金，故找來專業人士組成義工團隊，協助團體辦理繁複的申請手續。現時社區團體「卅間之友」已獲得平台的協助，清晰構思租用的計劃，向地政總署入紙申請，租用上環城皇街一幅空置逾二十年的土地，作「社區客廳」，舉辦免費的文化藝術活動、展覽及興趣班之用，冀平台能促進善用公共空間。

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