  • 2018年10月19日 星期五
  • 25º
  • 77%
熱門： 港珠澳大橋謎網26新身分證明日大嶼李連杰

日報新聞 > 港聞

興德前校長行使虛假文書提堂

2018-10-19 列印
　　被揭有「影子學生」的屯門興德學校前校長涉以虛假求職者面試記錄表格，使時任屯門區高級教育行政主任接受該文書為真文書，以至對她自己或他人不利。

　　陳章萍昨於屯門裁判法院就一項行使虛假文書罪提堂，被告毋須答辯。

　　署理主任裁判官徐綺薇准許辯方申請案件押至十一月二十九日，以聽取進一步指示及文件，並增保釋條件，即不得直接或間接接觸控方證人。

　　四十六歲的前校長陳章萍被控於今年五月二十四日，在香港知道或有關文書，即一份聲稱於二○一六年七月十六日所填寫的興德學校求職者面試記錄表格屬虛假，以聘任校長助理，而使該文書，意圖誘使時任屯門區高級教育行政主任鄭國仁接受該文書為真文書，並因接受該文書為真文書而作出某些作為，以致對他自己或他人不利。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd