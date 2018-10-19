﻿貪心婦掃清免費飲品﻿﻿百貨公司：吧枱停服﻿務

日式生活百貨SECRET CORNER在社交平台專頁宣佈，由於銅鑼灣分店免費飲品吧枱，日前遭一名婦人掃清所有飲品（小圖），遂決定結束這項免費飲品服務，並指：「香港不配有你存在」。網民怒轟一名涉事婦人貪得無厭，影衰港人。



位於銅鑼灣霎東街十五號、專售日本品牌用品的SECRET CORNER，負責人周三在社交平台專頁發帖文，指當日下午六時四十分，店內Drink Bar被一名婦人掏空所有飲品，包括紅茶包、咖啡包、砂糖及盒裝紙巾等，負責人在文末向網民道歉，指自己太傷心，不希望再次受到傷害，於是決定即時停止免費飲品服務。



「香港不配有你存在」



SECRET CORNER董事總經理蘇小姐回覆本報查詢時指，兩年前向日本小店借鏡，於店內設立一個提供免費飲品的Drink Bar，希望為香港顧客帶來另類購物體驗，「雖然間唔中都有人會袋走少部份嘢，但今次事件好特別，咩都拎走晒。」



蘇小姐表示，公司一直以用心經營為宗旨，希望讓顧客放鬆休息，指兩年來大部份客人非常自律，有人會自動清潔枱面，反映大家很喜歡Drink Bar服務。但她透露，日前有一名婦人到來，其家人在店內購物，她則取走所有飲品，形容自己看到CCTV時，感到非常痛心，又指事件令Drink Bar「無晒嘢飲」，不排除報警處理。



事件引來網民熱議。有網民表示，這不是單一事件，過往有本地快餐店曾把醬料包及紙巾讓顧客取用，結果有人「一手掃清光」，形容部份香港人有「執輸行頭慘過敗家」的心態。亦有網民指，香港文化與日本有別，認為店主有關做法只是徙勞。亦有網民怒轟有關婦人貪心行為，是「影衰港人」！



