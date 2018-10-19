85至86年出生港人首批換證 ﻿新智能身份證﻿﻿年底起更換﻿

入境處宣佈，將於今年十二月二十七日起，為全港市民更換新智能身份證，預料需時約四年完成。入境處助理處長（個人證件）陳天賜表示，新證「大頭相」會較以往放大三分一，市民拍照時可放心，因可在熒光幕看到自己樣子之餘，亦可自行挑選最佳照片。



根據入境處向立法會提交文件顯示，首批換領身份證的人士包括問責官員、行政會議成員、入境處人員、警務人員等。陳天賜指，最先換領的市民可於本月二十九日開始上網預約及預先填表，預計申請者遞交申請後十個工作天內便可領證。



而其他市民會按照出生年份，分階段換證。其中，一九八五至一九八六年出生的市民，將率先在明年一月二十一日至三月三十日更換證件；第二批換證、一九六八年至一九六九年出生的市民，換證日期為二○一九年四月一日至六月一日。入境處預計，需更換的新智能身份證達八百八十萬張，預計需時四年完成。



新智能身份證換證中心設有逾百台「自助登記服務站」及「自助領取證件服務站」，以縮短輪候時間，屆時除了仍由專人拍照外，其餘預約、提交資料，以至領證可自助完成。



陳天賜提醒，市民於拍攝身份證照片時，「不能化太濃妝、眼鏡不能遮到眼、衣着以深色有領為佳、不能戴帽、戴太陽眼鏡，亦不宜髮型誇張。」他透露，入境處將於下月初推出宣傳片，示範如何拍到最佳效果。



陳續指，新智能身份證加入九項新穎先進防偽特徵，包括在卡面上加入具波浪及立體效果的透明全息圖、證件左下角及右上角有觸覺浮雕特徵、正面印有個人資料的透明窗口、證件後面接近晶片位置有光學變色油墨、背後下方以彩虹印刷。此外，卡面亦加入多種複雜圖案背景，並以具立體感的激光影像專利技術，加入持證人第二幅較小的人像照片等。



