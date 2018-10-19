平均增3.6%至3.9% ﻿打工仔明年加薪﻿﻿較今年低﻿

一項調查顯示，預計明年本港各職級整體薪金平均增加百分之三點六至百分之三點九，稍低於今年的升幅，而內地僱員明年升幅則較本港高，預計介乎百分之五點二至五點五之間。



香港人才管理協會及浸大工商管理學院人力資源及發展研究中心在今年七至九月訪問九十五間本港機構，涉十一個行業逾十二萬名僱員，以及內地四個行業共四十三個機構，涵蓋廣州、深圳及大灣區等其他城市等逾四萬名僱員。



調查結果顯示，本港與年加薪幅度為百分之三點九至四點三，明年預計加薪百分之三點六至三點九，當中經理級人員加薪最少，僅得百分之三點六。而基層員工料加百分之三點八，亦創調查六年的新低。擁中學文憑程度、從事資訊科技的應屆畢業生平均入職月薪為一萬一千四百九十二元，而從事工程的碩士或以上畢業生，平均起薪點為一萬七千二百四十五元。花紅方面，今年平均固定性獎金為零點五至零點七個月，非固定性獎金為零點九至一點五個月。



內地僱員加薪幅度較港高



另外，內地僱員今年加薪幅度為百分之五至六，明年料加百分之五點二至五點五，當中以生產及資訊科技碩士以上畢業生最為吃香，平均月薪為六千五百六十元及六千五百元。



香港人才管理協會副會長黃諫珍表示，受中美貿易戰波及，不少公司生意受挫，僱主在調整薪金時會較審慎，料明年加薪幅度較低。她續指，新一份《施政報告》中有多項長遠土地發展計劃，料明年資訊科技、工程及建築業為加薪幅度較高的三大行業。



