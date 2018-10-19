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共享單車ofo　被追服務費2650萬

2018-10-19 列印
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　　內地「共享單車」經營商ofo小黃車陷入財困，近月接連被債主入稟法院追債。有本港進出口服務供應商於本周二入稟高等法院，向ofo小黃車追討逾三百三十八萬美元（約二千六百五十萬港元）服務費。

　　原告為勵鼎亞洲實業有限公司，被告為Ofo （HK） Limited。據入稟狀指，被告去年二月與原告簽訂協議，由原告負責被告在上海的一切進出口事宜。原告於去年一月一日至今年八月三十一日履行協議提供進出口服務，惟被告未有或拒絕支付該段期間的服務費，總數逾三百三十八萬美元。有內地傳媒報道，ofo小黃車因在內地欠債逾六千八百一十五萬人民幣，其在內地的營運者被上市公司入稟當地法院追討。

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