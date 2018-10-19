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﻿美股中段挫321點

2018-10-19 列印
　　美國周四股市中段下挫，杜指報二五三八五點，跌三百二十一點；納指則報七五○三點，跌一百三十九點。

  滙控美國預託證券價格見六十三點二九港元，跌一點二六港元；騰訊則見二百七十五點七六港元，跌五點二四港元。紐約期金報每盎司一千二百三十一點四美元，升四美元。
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