﻿房協長者「樓換樓」﻿ ﻿千七單位合資格﻿

政府於《施政報告》房屋政策中，提出容許部份合資格房協的未補地價單位「樓換樓」，申請者需年滿六十歲，並擁有單位業權十年，計劃料明年推出，合資格單位約有一千七百伙。房協行政總裁黃傑龍指，相關細節有待與政府商討，例如買賣「大單位」和「細單位」的時間限期、「先買後賣」或「先賣後買」等。
早前推出的未補地價單位分租計劃，新任房協主席陳家樂（見圖）指，暫時只有七名業主申請參與，反應一般。房協設立了問卷，希望收集市民意見，亦有機會提早進行檢討。
房協物業發展及市場事務總監楊嘉康補充，不排除會讓業主全面租出單位，但計劃希望幫助輪候公屋人士，故要考慮整個單位出租的租金是否處於相關對象的可負擔水平。
「白居二」2500申請獲批
另外，香港房屋委員會已完成「白表居屋第二市場計劃2018」攪珠及對申請者的詳細資格審核，二千五百個成功申請者包括二千二百五十個家庭申請者及二百五十個一人申請者，今日會獲發批准信，中籤者兩星期內申領資格證明書。房委會「出售居者有其屋計劃單位2018」已於周二晚截止申請，房屋署表示，第二輪收到約十一點三萬份居屋申請表，連同今年初收到的十五點二萬份申請表，累計收到二十六點五萬份申請，超額認購五十八點八倍。