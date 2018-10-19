政府注資十億元目的非票房 ﻿邱騰華：盼助電影業發展﻿

早前的《施政報告》公佈將向「電影發展基金」注資十億元，引述《星島日報》報道，商務及經濟發展局局長邱騰華接受訪問時表示，近年港產片及電影院的數字從低位回升，業界認為「香港仲有得做」。他指過往基金下的計劃口碑好，政府資助目的並非為票房，而是希望協助香港電影業發展。助首要目的並非票房，期望能輔助本地電影業發展。



香港電影經歷過輝煌時代，新一份《施政報告》向「電影發展基金」注資十億元，基金的四大方向包括人才培訓、提升港產片製作、拓展市場及建立觀眾群。當中「首部劇情電影計劃」得獎名額會倍增，同時將資助額增加約百分之五十。「電影製作融資計劃」的製作上限亦增至五六千萬元，助開拍中型電影。當中，大專組資助額由三百二十五萬元增至五百萬元，專業組資助額則由五百五十萬元增至八百萬元。



商務及經濟發展局局長邱騰華接受《星島》訪問時表示，近年港產片及影院數目從谷底回升，業界認為「香港仲有得做」。他又指，上述計劃是推動人才培訓的好工具，並培養新人從「零的突破」逐步擴展市場，填補本地中型電影製作的缺口。 他又察覺到，許多電影業界人士仍心繫香港，「他們覺得本地電影業仍有可為，香港電影業仲有得做。」



成功推動人才培訓



他補充，計劃在業界口碑好，能成功推動人才培訓，作品如《點五步》等都「叫座」，他說香港電影人才散落不同地方，主因是香港未能開拍電影，寫好了的劇本亦放在一旁，深信增加開拍電影數量，就可重新聚集人才。 他亦強調，票房並非唯一指標，政府資助首要目的並非賺錢，而是輔助本地電影業發展。他補充，電影發展基金同樣協助港產片拓展市場及觀眾群，包括東南亞及大灣區市場。



