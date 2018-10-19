﻿街坊感情金不換﻿ ﻿「遮皇」﻿笑對千夫指

舊城深水埗，閃爍着老香港的餘暉，多位工藝師演繹了大隱於市，潛藏於區內。甫步出深水埗站A2出口，走訪北河街，穿梭於街坊雜貨之間，行至荔枝角道交界，在豬肉檔、生果菜檔和蒸點店圍繞之下，唯獨有一間小舖，掛起「新藝城 清道光二十二年創」牌匾，屹立鬧市之中，恍惚為喧鬧的北河街添上一件文雅的衣裳。



記者：廖俊升攝影：黃頌偉



早上十時，一位滿面白鬍子、身穿背心短褲的老伯走至舖前，拉起小店的鐵閘，開一天的營業。



他步進半百呎的小舖之中，把數十把雨傘搬到舖外，長傘、短傘和自動傘，樣樣齊全。老店主「威哥」邱耀威頻撲半小時後，「新藝城遮皇」正式開始營業。



開檔不足二十分鐘，「新藝城」即門庭若市，有客人帶著破傘前來，請威哥修理。雨傘破爛了，不少人寧可買一把新雨傘，非常浪費，威哥堅持代客修理：「一來是環保，棄掉很浪費。二來是客人對雨傘有感情，雨傘可能是別人送的，可能是客人的母親留下來的，又可能雨傘伴隨主人多年，大多都是有感情，不捨得放棄」威哥堅持修理雨傘，除了希望把舊物還原，也為客人修補回憶，替感情保溫。



除了修理雨傘，客人買傘時，威哥會逐一教授「開傘大法」，提醒開傘必須「震震上」，而非一下子拉到頂。此舉招惹行家不滿，但威哥仍從容笑對：「因為教人開傘，雨傘便更耐用，我告訴你，七成雨傘是客人自己整爛的！我會幫人修理雨傘，收五十元，每小時最低工資的價錢，因此便少了人買傘。行家因而抱怨：『你教人開遮？幫人整遮？你係咪唔想食飯啊？你去天堂教啦！』」面對千夫所指，威哥始終故我，教每一位客人開傘、修理破傘。



賣遮人無遮 「最緊要環保！」



人稱「遮皇」的威哥，談起私伙雨傘時，本以為他會如數家珍，豈料他竟無「私家遮」，「這麼多年來，我從未擁有過一把雨傘，『賣遮人無遮』」威哥坦言，很多客人留下雨傘後，因傘太過殘舊骯髒，故不欲取回，然而雨傘仍可使用。為免浪費資源，威哥一直都是用客人遺棄的舊傘，「他們怕骯髒，但其實尚可以用，環保一點，我就用他們遺下的雨傘」



「新藝城」第五代傳人、六十多歲的威哥，自小扎根深水埗，與街坊風雨同路，親歷時代變幻。風景雖變，但他仍一直恪守的環保、重情兩大宗旨，守住百年家業，回首已是四十多年。威哥直言，這些年每天都客似雲來，但來修理雨傘的人已日漸減少。隨生活習慣轉變，修傘等傳統工藝正步向夕陽，若我們秉承環保精神，多修理破傘，而非動輒棄掉，我們或可與老店共見黎明。



