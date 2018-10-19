﻿海運吞吐量逐年下降﻿ ﻿物流業前線悲歎末日至﻿

本港海運吞吐量近年不斷下降，《施政報告》遂提出一系列措施，冀令行業「起死回生」。然而物流業界批評，新措施一面倒向專業服務傾斜，前線的需要卻置之不理。行內燃眉之急是解決貨櫃碼頭電力供不應求的問題，推動碼頭自動化；行內不少中小企從事「中間人」業務，缺乏資源升級轉型；加碼注資的人才培訓基金，吸新血成效有限。政府應全面審視業界需求。



根據統計處數字，本港今年第二季的海運貨物總吞吐量約四千二百多萬公噸，按年下跌百分之八點八。《施政報告》提出一系列措施發展高增值海運服務，包括以稅務措施推動香港的船舶租賃業務、為海事保險業務提供稅務減免、向「海運及空運人才培訓基金」注資兩億元等。然而，一眾物流業界大歎，新措施漠視前線營運需要。



貨運公司「其士美亞」行政總裁古博誠表示，整份《施政報告》只見政府大力支持高增值海運服務發展，惟沒有解決行內燃眉之急，「葵涌碼頭已經跟不到時代步伐，基建相當落後。」他舉例指，雪藏食品及飲品的「冷凍鏈」因電力供不應求，目前需分階段供電。



物流人手老化、難覓新血等亦是業界現存「痛點」。古博誠指出，近年入行的新人，主要從事物流文職工作，碼頭貨車司機等勞動工作則無人問津。同時，成本問題亦導致碼頭在短期內難以自動化。面對貨運量下降，古博誠認為政府應助業界另覓出路，如轉向船隻維修，建議大學增設相關的維修課程，培訓專業的船舶維修人員。



行內人斥《施政報告》忽略業界



香港物流商會主席鍾鴻興認同，《施政報告》忽略了物流業界的整體需要，現時本港約五分一物流中小企從事貨運代理業務，即為船公司和航空公司接定單、處理出入境手續等「中間人」角色，他們卻未能受惠於新措施。



業界亦早知傳統物流運作模式將被淘汰，故近年紛紛走向現代化，如發展自動化倉庫等，惟礙於成本高昂，進度緩慢。



鍾鴻興指業界一直期望政府可建設自動化綜合倉庫，出租予業界使用，以較低成本升級，惟政府遲遲未有回應。



小輪業職工會理事長范強則指出，整份《施政報告》中，只有向「海運及空運人才培訓基金」加碼注資二億元，可讓前線船員直接受惠，但行內有一半船員已達退休年齡，其中有一成多已屆七旬，故進修意欲不大。即使用作吸引新血，范亦對成效存疑，「現時的津貼上限為一萬八千元，不足以讓船員完成不同課程。」以初入行的水手為例，成為船長前，必先考取船長、消防、急救等牌照，升為二級船長前，課程及考試費已超過基金津貼的上限，憂慮基金提供的進修誘因依然不足。



