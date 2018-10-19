港大學假證書大賣 萬元買「光明前途」

人生坦途，一萬元有售！根據《星島日報》昨日報道，引起全城關注的前公務員假學歷事件，僅屬冰山一角，有關不法集團日趨猖獗，近期更推出「光明前途套餐」，同時銷售偽造香港大學在內，全球多所名牌大學的畢業證書和「度身訂造」成績表，顧客只須繳付約萬元，便可化身尖子畢業生，輕易騙取高薪厚職。



近期有人在互聯網和社交網站宣傳，表示可「辦理」仿真度極高的各國大學畢業證書，記者佯裝顧客，透過微信與負責人Angel聯絡，對方稱當中香港的大學畢業證書深受歡迎，「畢業證書五千元（人民幣，下同），附帶成績表另加三千元。」



Angel說須預先通過電子支付平台收取三成訂金，之後會根據客人提供的選修科目和GPA（成績平均績點）等製作樣本，再發送相片供客戶核對，才收取餘款，並通過速遞公司交貨。



有賣家將網站以有「假學歷」含意的英文辭彙命名，對方自稱是來自青海西寧的二十六歲青年Nicko，稱港大畢業證書連同成績表僅售八千五百元，用作求職應徵沒有問題，若購買附有熒光防偽特徵的高仿真版本，須額外收取三千五百元；若不喜歡香港「畢業」，可購買海外大學，「英國牛津大學不錯的，價錢一樣！」



港大畢業證書仿真度高



根據兩名賣家傳送的相片可見，港大畢業證書可清晰看見校徽和鋼印蓋章，相信若非該校畢業生或教職員難以分辨；港大成績表的相片也可見壓紋布滿紙張，港大校徽的水印清楚看到「明德格物」四字校訓，幾可亂真。



知情人士聲稱，售賣假學歷的不法份子多為內地人，因是通過社交平台聯絡、電子支付收款和郵寄交貨方式經營，或能逃過公安追查，但內地買家則未必能逍遙法外。



