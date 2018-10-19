﻿茶記風劫過後又遇竊﻿ ﻿老闆矢志永不放棄﻿

人生就像乾炒牛河，製法看似簡單，但要炒出「鑊氣」，須經年下苦功。情繫牛河的李政廷，投身茶餐廳工作多年晉升老闆，沒料熬過創業困境，卻因一場無情颱風，導致血本無歸，猶幸不信天命，堅信東山再起：「做人、做事、炒牛河，其實一樣永不放棄，精益求精，才能成功。」



燒鑊下油，猛火爆炒，發力「拋鑊」，上碟饗客。乾炒牛河美味的背後，是廚師的歷練和功夫，對該美食有獨特情結的茶餐廳老闆李政廷，日前在「茶記」品味牛河，細說人生。



「下油份量適中，河粉才有光澤，不油膩，『上色』（添加醬油）要均勻，炒熟後河粉不會黏作一團，牛肉要入味、嫩口兼彈牙！」自幼常吃乾炒牛河、三十五歲的李政廷，像不少八十後青年一樣，視茶餐廳為解決溫飽的低檔食肆，待○二至○七年在美國留學，夜深人靜偶爾思鄉，牽掛的除了親友，竟包括這平民美食，回港後決定不當白領，做茶餐廳夥計！



政廷說，當時母親在灣仔譚臣道開設茶餐廳，他每年暑假返港，不時前往用膳，及至畢業返港，幾乎三餐都在餐廳解決，其後因員工流失，招聘困難，經再三思量，認為飲食業有前景，加上愛吃牛河，決定投身「茶記」打工、學習及創業。



「錢」途與口福，政廷說是工作的原動力，因此願擔任不同崗位，以掌握經營茶餐廳每一細節，「樓面落單，後巷洗碗，門口收銀，都有學問！」不過，他說由於沒有烹飪天份，因此沒有鑽研廚藝，但自誇是「茶記」食家，「絲襪奶茶、菠蘿油，入口便知龍與鳳！」



覓舖東山再起



苦幹七年，學有所成，恰好母親計劃退休，將店舖轉售，政廷利用儲蓄和家人資助共四百萬元，在同一街道另租店舖自立門戶，務求得到熟客支持，沒料創業兩年持續虧蝕，為扭轉局面，他不斷派發宣傳單張，又與廚師研究如何改良食品，近兩年終見盈利。



熬過創業困境，守業也遇挑戰，上月超強颱風「山竹」襲港，暴風雨導致茶餐廳爆渠水浸，大批煮食設備損壞，及至本月首兩天深夜，又兩遭竊匪爆竊。



政廷依據租約提及「天災導致不宜營業，可按情況減租或免租」的條款，要求業主暫停收租三個月，被對方拒絕，勒令即時繳租，如有不服，歡迎對簿公堂，「還有餘錢打官司嗎？」政廷說，準備遣散三十名員工，並繳付兩個月租金和裝修費，提前解除租約，連同水浸和被盜等損失，合共約四百萬元。為控訴業主，他在餐廳門外掛上橫額，不滿有人不負責任。



四年經營心血，毀於天災人禍，但政廷說鬥志猶在，打算在灣仔另覓店舖東山再起，「日子難過，也要渡過，惟有笑着面對。」這種屢敗屢戰的精神，恰好呼應其「牛河人生」哲學。



