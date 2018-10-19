﻿癌症抑鬱未打垮意志﻿﻿王惠芬找到親情威力﻿

提起王惠芬，很多人仍會想起她創立有十七年歷史的融樂會，但這本專為少數族裔爭取平權的抗爭日記。最新一期《東周刊》報道，她早於五年前已擱筆，現在正寫另一個戰場——抗抑鬱，癌症日誌。



患抑鬱後，失眠就成為常伴她左右的「老朋友」，嚴重時三日兩夜眼光光，之後又昏迷三日兩夜，「現在的精神只及病前三分一，人亦好燥底。」她控制不到的還有突如其來的滿頭汗水：「患二期乳癌化療後要食藥壓抑荷爾蒙，搞到成日潮熱，每隔個幾鐘就會好似游完水咁滿頭大汗，一日要沖七次涼，有次去剪髮畀髮型師叫我要注重衞生，真係好尷尬。」在她身上，除了找到病魔如何折騰生命，更重要的是，我們找到親情的威力。四十七歲的王惠芬在社福界打滾二十年，是少數族裔人士的靠山，但五年前這座山倒塌，她確診子宮頸癌被迫辭掉融樂會幕前的工作。



爭取與家人相處時光



王惠芬並非溫室小花，其父親，三名兄弟姊妹及姨甥女都患有輕度智障，她自小與健全的二姐肩負照顧家人的重擔，但生命力堅韌如她，也有脆弱時。「為咗想攞安眠藥去睇醫生先確診有抑鬱。」不想家人成「出氣袋」，她乖乖服用抗抑鬱藥，之後兩，三個月久違的笑容再掛臉上，惜命途總是幻變不定，不久厄運再復來，「二姊叫我去驗身，驗完發現乳房有兩粒腫瘤」面對再度患癌，她瀟灑地向醫生說：「就咁死我都Okay！」



但生命豈止要向自己交代，還要為疼愛自己的人負責。有次她萬念俱灰向二姊說：「我活不下去了」二姊沉默後答：「如果真係覺得好痛苦就去喇！個屋企我會一個人撐落去。」死在某程度上是逃避遺下無盡苦楚給在世的人，王惠芬說：「那刻第一次感受到家姐嘅痛苦。為了續命，爭取與家人相處的時光，她花光與丈夫儲下來的五十萬元接受手術。



她近年經常舉行演講分享經驗，每次總有數十人私訊給她傾心事，「如果有日精神，體力許可就會開慈善機一好，提倡精神健康，就算只改變少少（現狀），已經功德無量。」社工出身的她，戒不掉幫人的職業病。







