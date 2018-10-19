﻿優化舊樓升降機恐抬價﻿ ﻿承辦商唔憂做「撳住搶」﻿

升降機意外停不了，新一份《施政報告》推出二十五億元的資助計畫，力圖搶救舊樓升降機，關注組織擔心新計劃將維修費推高至「天價」，估計一直被業界視為「無肉食」的單幢式舊樓，抬價問題最嚴重，維修公司「撳住搶」。缺乏競爭更令前線技工長期被商家壓價，新人紛紛轉工，行內青黃不接情況嚴重，進一步影響維修質素，造成惡性循環。



特首林鄭月娥在《施政報告》中推出「優化升降機資助計畫」，撥款二十五億港元，資助舊樓業主維修升降機。



目前全港約有六萬六千部升降機，當中四成二的機齡超過二十五年，但升降機註冊技師只有五千多人，註冊升降機及自動梯承辦商更只有四十一家。升降機安全關注組發言人莊榮輝直言，由於承辦商數字太少，缺乏競爭令承辦商「唔憂做」。



亦令業主置身被「撳住搶」的危機。莊榮輝今年初曾接獲業主求助，指承辦商要求大廈升降機須一次過更換四件零件，其後機電工程署人員證實只有一件零件有問題。他慨歎，升降機維修保養屬專業知識，業主難以質疑承辦商的決定，擔心在新計劃下將變本加厲，成「天價維修」項目，其中一直被業界視為「無肉食」的單幢式舊樓，將成為抬價重災區，「新計劃連同業主支出，涉及金額達五十億元，即是現時四十一家承辦商，平均每家分到一億多元的『肥豬肉』。」



行內青黃不接



機電行業素來缺乏人手，加薪往往是留人手段。升降機維修保養從業員的薪酬卻落後大市。香港電梯業總工會副理事長李炳權慨歎，電梯工歷年以來的加幅偏低，若未計上加班費，熟手技工日薪只得四五百元，「新人看不見前景，怎肯入行？」機電工程協會（香港）導師何錦華認為，電梯市場受到壟斷，前線人員必須替註冊承辦商打「公司工」，被商家壓價。目前行內以「日薪制」及「判頭制」兩種方式支薪。「判頭制」下師傅月薪約有兩萬元，以往更有人收入高達六萬元，吸引資深電梯從業員跳槽，自組團隊承接生意。他相信，舊樓電梯更換工程多數落到這批老師傅手上，為承辦商打工的新人，變相缺乏資深技師傳授前線經驗。與此同時，繼續留守電梯公司的資深師傅，因為低薪而不肯教新人，加劇行內青黃不接的情況。



除了大幅增加人手，並引入競爭外，莊榮輝建議，機電工程署亦應為業主把關，檢視大廈升降機的使用年期及損耗情況，判斷承辦商的維修項目及造價是否合理，確保公帑用得其所。業界指出，行內「先投標，後聘請」的情況增加，有公司投得升降機保養標書後，因無法找到足夠的註冊技師，難以履行保養要求。香港電梯業總工會副理事長謝景華指「這是行內搶標書的後遺症，被搶的承辦商知道你是長期競爭對手，即使公司不再需要這麼多註冊技師，也不願意縮減人手，務求令對手無辦法在市場上找到足夠的技工。」







