﻿肆意餵飼變不怕人﻿﻿ 野豬闖入鬧市覓食﻿

天氣轉涼，野豬出沒，近日接連在各區鬧市、民居覓食。根據最新一期《東周刊》報導近日發生野豬襲擊路人的流血事件，以往甚少發生野豬傷人的港島區，近年成為重災區，香港大學亦接連有教職員被野豬襲擊受傷。



獸醫專家指，野豬落山或已成「常態」，罪魁禍首是行山人士肆意餵飼，令牠們不再怕人，食慣人類食物。他們建議，政府加強公眾教育，杜絕非法餵飼，亦應改良郊野公園垃圾桶設計，以防牠們摷垃圾食。



被襲染上豬鏈球菌



在香港大學擔任研究助理的陳先生憶述數月前被野豬插中臀部、鮮血如井噴式的一幕，仍猶有餘悸，「傷口足足縫咗十一針，痛到行唔到，有個幾月要坐輪椅，返唔到工。」他在港大任職數年，一直有聽聞附近經常有野豬出沒，但不以為然。直至七月底有日早上十一時多，他行經大學中閘通往列堤頓道的出口，就在離家不遠處，突然遇見一頭長約三呎，體型粗壯的野豬目露凶光迎面而上，「從無挑釁佢，想躲避時，佢已衝上前刺中我臀部。」



他受傷倒地，野豬仍未罷休，用利牙再刺他，他們搏鬥數分鐘，他忍痛反抗終撿回一命，回頭看見滿地鮮血，眼鏡也忘了拾回，拖着淌血的雙腿回家。陳先生傷勢不輕，右臀傷口長達五厘米，雙手亦有多處擦傷，左膝蓋在滾下斜路逃命時撞傷出現骨折。更不幸是他的傷口事後證實感染豬鏈球菌，須服抗生素治療。「現在提起野豬兩個字都怕怕。陳先生說。



曾任漁護署首席獸醫的城大賽馬會動物醫學及生命科學院總監王啟熙認為，野豬頻頻在鬧市出現，無關季節性因素，相信罪魁禍首非法餵飼牠們，令牠們漸漸不怕人類，更有恃無恐地闖入民居及鬧市。香港野豬關注組幹事黃豪賢建議，政府改良現時垃圾桶的設計，「現在不少揭蓋式垃圾桶好易俾動物摷到垃圾，如果轉為腳踏式就可以解決問題。」







