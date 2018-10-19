﻿騰訊創紀錄十連跌﻿ ﻿降級風暴恐上演﻿

昔日「股王」騰訊急遽轉勢，無非因內地監管暴升級，旗下網遊被官媒圍攻兼凍結審批，痛擊公司脈搏。消息靈通的大戶驚騰訊增長惡化，紛紛大手掟貨。



據《東周刊》報道，自從大股東南非Naspers今年三月大手掟貨後，騰訊便低處未算低。踏入十月份傳統股災後，股王更驚現「大崩圍」。上周失守三百元關口後，騰訊直插至二百六十五元一年新低，創下史上最長「十連跌」紀錄，市值由高峰蒸發掉一萬八千億。



芬佬老散輸到盡



旗下基金重錘長揸的豐盛金融資產管理董事黃國英沒好氣說：「跌到咁，要灰仲有得再灰啲。譬如話經濟差，無人喺騰訊賣廣告，開始『趴街』！買咗就要捱，我哋都係做吓期權對沖，輸少十一二蚊。唉，不過都無咩用！」



內地去年已傳出中央準備加強監管兩大科網龍頭騰訊和阿里巴巴，今年終於颳起整頓風暴。馬化騰的騰訊率先被郁。遺下網遊被多個官媒疾言厲色批評「釋放負能量」、「陷害人生」，繼而當局凍結遊戲審批。



本周一，《金融時報》引述兩名遊戲公司高層指，原先以為內地最快本月重新審批新網遊，現時估計年內都不會開綠燈。



以往炒到極貴市盈率的騰訊驚爆增長放緩和監管風險飆升後，正經歷估值重估的痛苦過程。一旦下月中旬公佈的第三季業績無驚喜甚至變為驚嚇，到時恐怕大行會踩多腳，令騰訊陷入降級風暴。



隨著聯儲局加息收水，市場流動性已趨緊。被視為無風險利率的十年期國債孳息急升，削弱炒股吸引力。亞馬遜、facebook等「恐慌指數」近日都大幅抽高，內地新經濟股大部份更跌到一仆一碌。



驚美股冧累街坊



「市場視美國十年期國債息率為無風險利率，依加升到三厘幾，創七年新高。連三十年期長債孳息率都升至四年高位，即係表示市場憂慮息口再升，打擊整體投資意欲。通常美股牛市完結，加息就係催化劑。」專攻美股的吳瑞麟分析。



至於中港股市，短期內只有「彈散市」。「港股七月初已進入熊市。現時市場擔心美股最後調整，所以外資唔會大規模流入新興市場。尤其係一旦美金孔升，最驚亞洲板發債務危機！」吳瑞麟說。



