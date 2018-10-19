﻿土建會成員有大地主﻿ ﻿團體批評架牀疊﻿屋

新一份《施政報告》除了斥資數以千億元打造人工島外，「土地共享先導計劃」也備受爭議。參與該計劃的發展商首關是將發展方案交由「土地及建設諮詢委員會」討論。有關注團體質疑，該會混雜不少利益團體的關連人士。團體亦認為增加土建會作諮詢機構是疊牀架屋的做法。但有土建會成員認為現行的利益申報機制有效防止該會被個別利益集團壟斷。



最新一期《東周刊》報道，《施政報告》提出「土地共享先導計劃」，引入公私營合作模式。參與的發展商必須向土建會提出申請，土建會本是發展局之下一個諮詢機構。該會由二十六名成員組成，二十一名非官方成員當中約半數從事地產發展、測量、建築等行業，與發展商關係千絲萬縷，粗略估計有逾二千萬平方呎新界土地與這班土建會成員有間接或直接關連。



莊太量︰防止有人長期壟斷



非官方成員之中，以會德豐主席兼常務董事吳宗權的身份最受關注，集團手上約有數百萬平方呎農地的儲備，正申請着手申請改變用途。



另一名成員俊和發展集團行政總裁彭一邦，在小組申報自己在港沒持有任何物業及土地，但《東周刊》查冊發現他擔任八十多間公司的受薪董事，大部份與建造業相關。至於土建會主席黃澤恩經營的工程顧問公司亦被指與發展商關係密切。



加入土建會兩年的中大經濟學系副教授莊太量透露，該會成員每年要申報利益，同時有利益衝突的成員在每次開會前要會申報，由主席決定是否決定需要避席。他承認，該會有部份發展商代表，「這情況好難避免，始終是涉及到他們行業，他們較在行。」他強調，該會沒有一面傾向業界，「加入咗幾個社福界人士。」而且通常每三年就換班，防止有人長期壟斷。



本身是城市規劃師的本土研究社成員林芷筠指出，城規會足以取代土建會的角色，「裏面有業界，也有居民及政府代表，會審視有關申請的發展規模是否適合該地點﹑是否配合周邊環境規劃﹑各項環境影響及技術評估等，唔明點解要加土建會這一關。」



她表示，土建會以業界﹑專業團體為主，當中只有兩、三名社福界人士，卻沒有居民及環保人士代表，該會提出的意見未夠全面。



