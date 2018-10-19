幫﻿助特殊兒發光發亮﻿ ﻿愛心老師：看見不凡﻿

出身於中大音樂系的成英愉，走進特殊教育界是個偶然。她曾任職客戶服務員，有日從朋友獲悉一所智障兒童學校聘請代課老師，「當時我對SEN零認識，那十星期猶如在木人巷學習，非常刻骨銘心，讓我發現自己先天很適合從事特殊教育。」



電影《非同凡響》有段插曲歌詞：「人生平等難見，我已盡力卻無人知曉，能力有不同，如我般庸，問可否幫助我？」是戲中特殊學校音樂老師的真實原型成英愉，撰曲代孩子發出的提問。從事特教逾十年，她遇過旁人對學生的歧視目光、離校後自殺的畢業生。學生在校的幸福時光有限，她想盡辦法助他們發光發亮。



提供機會發揮所長



成英愉還記得，首次跟智障學生相遇的情景，孩子很熱情踴躍地靠着她，以常人聽來或會覺得沒禮貌的尖銳語氣問，「你叫咩名呀？」她自若地伸出手，微笑打招呼。她坦言，特校生多少總有古怪行為，有的會自轉、怪叫、搖頭，亦有的自理能力不足。



成英愉看盡社會上的歧視情況，其智障生試過被主流中學生白眼，讓她氣得直說，「我的學生雖然是智障，但也需要被尊重。」她不諱言，有家長從不敢帶孩子外出，更不告訴親戚有孩子存在。



成英愉深明SEN家長的苦況，以致她亦對生兒育女感卻步，「我對自己沒信心，怕自己無法承受一個有問題的孩子，後來我懷孕了，天天都祈禱希望他是健全的。」如今成英愉的孩子已經小三，屬老師眼中不標青的學生，教育經驗讓她知道每個小朋友都有其非凡之處。



普光師生於三年前獲邀參演《非同凡響》，成英愉不諱言，綵排過程冗長，學生欠耐性，「他們不理解為何排練時間總是很長，就算面對特別情況，只會先想到自己沒了小息、遲放飯。」參與電影拍攝時，學生連續三天於拍攝場地待機十小時無怨言，更樂在其中。



成英愉問有份參演的學生曦晴，「拍戲時間很長，累嗎？開心嗎？難忘嗎？」曦晴點頭如搗蒜，笑得特別開心，更說電影只看過一次不夠，下周還要再看。聽到此話，成英愉也笑了，「孩子在學時是幸福的，他們畢業後的職涯很大機會都是從事清潔、餐飲、房務，很難再有閒情逸致學琴、舞獅。」



有位在學時善於唱歌的學生教成英愉耿耿於懷，畢業後他患上情緒病，身體亦慢慢轉差，雖有學校社工支援，惟仍不幸走上不歸路，「學校大門永遠為學生而開，我們保他們一輩子，但有日收到消息得知他自殺身故了，我心很酸。」成英愉不知旁人如何看待特殊學校，惟經歷讓她知道教育的意義在於看見不凡。



