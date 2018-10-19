﻿歡迎SSSDP擴至副學位﻿ ﻿ 自資校冀納入多媒體課程﻿

今年《施政報告》首次提出，將「指定專業/界別課程資助計畫（SSSDP）」由學士學位課程，擴大至指定自資副學位課程，消息一出獲自資院校界別大力歡迎。有自資院校期望，本已納入學士課程資助名單的護理、酒店款待、創意工業等界別，能順利過渡至副學位資助名單中；亦有院校提議新增幼兒教育界別，以應付日益俱增的人才需求。



政府自二○一五/一六學年起推行「SSSDP」，資助學生修讀選定範疇的指定全日制經本地評審自資學士學位課程，涵蓋護理、建築及工程、創意工業、電腦科學、旅遊與款待等十個範疇。今年《施政報告》提出擴大SSSDP的涵蓋範圍至指定自資副學位課程，下學年起每屆資助名額約二千個。



東華學院考慮增添學額



香港專業進修學校校長陳卓禧形容，新政策修補了港府對自資專上副學位課程欠缺資助的問題。目前港府暫未公佈SSSDP副學位課程所涵蓋的專業範疇，陳卓禧認為多媒體製作課程應可考慮被納入計劃，該校投放大量資源發展相關課程，如添置最新型號的4K攝錄器材，以及價值數百萬元的戶外廣播及攝影系統，學生每年學費近五萬元，期望可通過SSSDP獲得資助，讓學生直接受惠。除此以外，他相信酒店款待及航空管理等課程亦有機會被納入計劃，該校相關高級文憑的畢業生除繼續升學外，就業率幾乎百分百，可見市場吸納畢業生的能力。



東華學院校長呂汝漢同樣對新政策大表歡迎。他觀察到，以往報讀自資學士學位或副學位課程的學生，需自行負擔每年數以萬元計的學費，甚為吃力，部分學生須在課餘時間兼職，蠶食溫習時間。護理相關行業人手長期短缺，該校今年新開辦的「健康科學高級文憑」學額約五十個，首年收生約八至九成，成績令人滿意，若課程獲SSSDP資助，相信有助吸引學生報讀，校方會因應師資及設備考慮增添學額。



礙於幼兒教育過往並沒有被納入SSSDP的指定範疇，主力開辦幼教課程的耀中幼教學院一直未能受惠，該院校務委員會主席陳麗生直言期望新政策出台後，可聽到好消息。她指，港府近年積極投放資源予幼教界別，幼師需求大增，加上特殊需要學童漸多，業內求才若渴。



身兼理大專業及持續教育學院院長的自資高等教育聯盟主席阮博文認為，政府應考慮將計劃擴展至八大轄下自資院校，他期望新政策下，理大香港專上學院的「飛機服務工程高級文憑」可被納入，「現時學校拉上補下，令學費維持在每年約五萬元，有了SSSDP後，校方可騰出資源添置機器，提高學習效率。」



