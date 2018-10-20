﻿大橋下周三通車 大灣商住公寓掀熱賣潮

運輸及房屋局局長陳帆宣佈，港珠澳大橋下周三早上九時正式通車營運。隨著港珠澳大橋通車，粵港澳大灣區形成一小時生活圈，不少香港人都考慮到區內城市置業投資。有地產界人士指，近年很多港人得悉大橋開通在即，由於商住公寓不受限購令限制，銷售將更趨熾熱。



港珠澳大橋將於下周二早上九時在珠海口岸旅檢大樓舉行開通儀式，有消息指，國家主席習近平下周二會在珠海主持典禮。運房局局長陳帆昨日公佈大橋正式開通日期，為十月二十四日，並指大橋開通後，由香港機場到珠海只需四十五分鐘，希望大橋與機場能發揮協同效應。



業界指銷售額按年升逾倍



大橋通車在即，往返內地便捷，有港人年前已瞄準大橋的好處，在中山置業。中原地產項目部（中國及海外物業）副項目總監羅顯桂表示，港人近年對在珠三角西面，包括珠海、中山及佛山，較熱門的港珠澳大橋落腳點置業有不少憧憬，當年得悉港珠澳大橋動工，陸路車程將由原來的四小時大幅縮短至一小時，非常方便，有見大量投資者湧入內地置業，所以自己也有在位置較「就腳」的中山置業。



羅顯桂續指，大灣區涵蓋九市兩區，其中多個城市都推出限購令，雖然港人在內地較難買到住宅，但有不少人都會買商住兩用的公寓，令公寓銷售額按年上升逾一倍，當中有近四成港人在內地買樓為自住。他指出，中山及佛山公寓的平均樓價每呎約一千五百元至二千元人民幣，當中入場費最低、面積四百呎約一百萬元，便可實現「上車」夢。



另外，旅遊業界將迎來新一輪刺激，星晨旅遊市場部門主管李鴻耀表示，港珠澳大橋開通將帶旺短線中國旅行團，由於再多一種陸路交通可以選擇，有助減輕其他交通延誤對旅行社造成的壓力，預料首發團將於下月初出發，包括珠海一天美食團，團費連交通二百至三百港元。他透露，二天至三天團將以「一程多站」方式舉辦：「例如去完澳門觀光，再去珠海食好嘢。」團費介乎六百至九百港元不等，屆時會加強宣傳，推出多種優惠吸客。



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