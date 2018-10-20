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沙中線紅磡站擅改圖則 議員質疑政府隱瞞公眾

2018-10-20 列印
　　對於有報道指港鐵沙中線承建商禮頓，早於二○一三年擅自將紅磡站七十七幅連續牆設計中的部分鋼筋刪走，但港鐵及屋宇署到二○一五年才發現，有議員質疑政府從未向公眾交代，是刻意隱瞞。運輸及房屋局局長陳帆回應指，交予獨立調查委員處理更為妥當。

　　昨日在立法會交通事務委員會的會議上，有議員向陳帆追問事件，陳帆沉默數秒後表示，由於目前很多調查正在進行中，政府期間不宜就個別事件作評論，認為「事實只有一個，相信交予委員會審視及判斷會更為穩妥。」沙中線建造工程調查委員會將於下周一開始進行實質聆訊。

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