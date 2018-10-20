﻿30年前和黃歐高層密函致英﻿ ﻿長和：李嘉誠全不知情﻿

有傳媒報道，英國檔案處最新解密一份一九八七年的「李嘉誠檔案」，當年和黃歐洲董事總經理Derwent在給予英國政府的密函中，指李嘉誠「相當反共」，但同時亦是絕對現實主義者，因此與中國政府高層關係甚佳。長和集團發言人表示，有關信件是Derwent個人意見，李嘉誠對信件全不知情。



英國檔案處上月解封的檔案，載有一封Derwent致函給當年的貿易及工業大臣Lord Young of Graffham信件。信中提到「他(李嘉誠)很清楚自己是中國人，而且對此感到驕傲，當然他相當反共，而且對北京的官僚制度評價甚低。他同時是一位絕對現實主義者，與中國政府高層的關係甚佳，並於其家鄉捐建一所大學，而且與中國官員進行緊密合作。」



就Derwent之信件，長和集團發言人表示，該信件已是三十多年前的事，亦只是Derwent的個人意見。在公司制度中，Derwent並非直接向李嘉誠匯報，李嘉誠對該信件全不知情，信件亦沒有副本抄送予李嘉誠。



發言人又指，李嘉誠的為人大家都清楚，不用多說。李嘉誠於一九八○年創立李嘉誠基金會，約八成項目在大中華地區，包括創立汕頭大學，迄今三十八年的時間與精神之投入，絕非易事。李嘉誠基金會主要專注於支持教育和醫療項目，至今捐款已逾二百億港元。



資料顯示，汕頭大學由李嘉誠一手策劃興建，至今已捐出一百億港元，校園建設更是九成以上由基金會出資，為內地唯一由私人基金長期資助的公立大學。



長和集團在全球五十二個國家僱用三十三萬員工，絕大多數非直接向李嘉誠匯報，故李不知情並不出奇。







