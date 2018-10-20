富家女遭夫打 GUCCI袋遮面送院

田泰安在明日賽事手握重兵，騎足十場，昨日他試完閘準備出發前往從化前透露，除了幾匹名氣馬外，他對「有理共想」和「龍串鳳」的機會最樂觀。 「有理共想」歷來在田泰安胯下三戰得一冠兩季，取勝一役更擊敗今季贏三級賽的「旺蝦王」，此駒今次增程跑千四米，田泰安認為更合腳法：「早在上季我策騎『有理共想』贏馬時，已覺得牠前速較慢，理應增程，所以今場跑千四米絕對是合理部署。況且牠今季在特首盃跑第三，如今在二班上陣只負一二八磅，形勢當然有利。」 對於「龍串鳳」，田泰安亦信心十足，他說：「以『龍串鳳』現時進度，跑千二米理應較一千米直路賽合適，上仗拼失只因狀態尚未十足，但經兩仗熱身有助牠以更佳狀態迎...

2018-10-20