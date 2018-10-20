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富家女遭夫打 GUCCI袋遮面送院

2018-10-20 列印
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　　何文田發生家暴案，富家女子稱被丈夫打傷，送院時以名牌手袋遮面（見圖）。現場為何文田衛理道十八號君頤峰，昨日凌晨三時許，一名三十二歲姓黃女子，因為家事與三十三歲姓趙丈夫起爭執，其間報稱丈夫情緒激動，繼而動武，涉揮拳毆打妻子的面部。

　　女事主稱因躲避不及，被打中眼角，於是報警求助。

　　警員及救護人員接報到場，女事主由救護車送院，送院時衣著光鮮的她以一個約值二萬港元的名牌GUCCI手袋遮掩相貌，躲避鏡頭，然後步進急症室接受敷治。警方現正調查事件起因。

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