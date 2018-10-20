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重置郵政總局 16億撥款獲通過

2018-10-20 列印
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　　立法會財務委員會昨日三十二票贊成、十五票反對，通過撥款十六億元，將現位於中環的郵政總局（見圖）重置九龍灣。政府表示重置郵政總部後，原有的郵政總局大樓用地將改作發展商業及休憩用途，預計二○二三年可開始拆卸。

　　財委會昨日討論是否同意有關撥款，重置中環郵政總部於九龍灣中央郵件中心旁。由於政府表示重置郵政總部後，將拆卸原有的郵政總局大樓，將用地改作發展商業及休憩用途，大部份議員的發言均集中於是否拆卸原郵政總局大樓。多名建制派議員發言支持建議。旅遊界姚思榮指，重置郵政總部後，可騰出中環珍貴地段發展商廈，可為政府帶來可觀的收入。

　　民主派議員則認為郵政總局有保育價值，要求政府就是否拆卸諮詢公眾。政府則重申十年前已作充份諮詢。

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