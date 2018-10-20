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誤信涉內地刑案 少女遭電騙失11萬

2018-10-20 列印
■案件交由西區警區刑事調查隊第八隊跟進，暫未有人被捕。
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　　少女誤中電話騙案，遭騙十一萬元！前日下午四時許，一名二十二歲姓陳女子，於西環皇后大道西一單位內報警，她表示早前接到一位不明男子來電，對方自稱為內地執法人員，指控女事主涉及一宗內地刑事案件，故向其索取金錢。女事主未知有詐，更按照對方的指示，將九萬七千元人民幣存入一個內地銀行戶口。事後，女事主感到不妥，懷疑受騙，故向警方報案。經初步調查後，案件現列為以欺騙手段取得財產，交由西區警區刑事調查隊第八隊跟進，暫未有人被捕。

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