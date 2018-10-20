﻿粵港聯手搗人蛇拘14人 越南「一條龍」偷渡來港﻿

粵港執法部門展開行動，大破偷運人蛇犯罪集團。香港警方聯合內地公安等執法部門，鎖定一個「一條龍」販運越南人蛇的犯罪集團，香港方面共拘捕十四人。警方指，該犯罪集團安排越南人蛇偷渡來港，再以專車接送，並為人蛇安排假身份證和找工作等服務。



香港警方重案組周四（18日）晚聯合廣東省邊防總隊、中國海警、香港水警海艇及刑事部，展開代號「勇士行動」的反非法入境者行動，大破偷運人蛇犯罪集團。警方接獲線報，趁犯罪集團安排新一輪越南籍人蛇，由深圳非法偷渡來港，在屯門上岸，並安排車運送至旺角區後，在公開場合展開拘捕。



其後警方又在各區搜捕涉案者，行動共拘捕十四人，當中包括五男四女犯罪集團骨幹成員，年齡介乎二十八至六十歲，涉嫌「安排未獲授權進境者前來香港的旅程」、「協助及教唆非法入境」及「偽造文書」被捕，以及三男兩女越南籍人蛇，年齡介乎三十至三十六歲，以「非法入境」被捕。行動中亦檢獲一艘五米長電動舢舨、約十萬港元和手提電話。



內地方面，公安同樣採取拘捕行動，周四起共拘捕六名犯罪集團骨幹成員及五名越南籍人蛇，兩地行動將繼續，不排除有更多人士被拘捕。



重案組署理高級警司關競斌表示，犯罪集團分工精細，每名人蛇要先付一萬元偷渡費，由越南經陸路進入廣西，再由安排車輛運送至廣東省，再到深圳沿海地方匿藏，然後經水路偷渡抵港。其後人蛇可再付一千五百元領假身份證，然後利用假身份證到不同地方找工作，包括酒樓食肆做清潔樓面等工作。



關競斌又表示，自二○一六年起，整體偷渡人蛇數量大減，而現時人蛇仍以南亞裔較多，警方將繼續與各執法部門配合，打擊偷運人蛇活動。關競斌又透露，是次被拘捕的犯罪集團成員包括有主謀、安排接車匿藏、安排假身份證，以及安排人蛇找工作的骨幹成員，暫時只有本地人、內地人及越南人被捕。



警方重申，偷運人蛇及安排未獲授權人士入境屬嚴重罪行，警方及入境處會就同類犯罪活動採取拘捕行動，而聘請非法入境者亦是刑事罪行，僱主如有懷疑，應考慮向執法部門聯絡。



