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颱風受災漁農 獲發250萬援助

2018-10-20 列印
　　早前超強颱風「山竹」襲港，影響本地農戶及漁民致嚴重損失，緊急救援基金已發放超過二百五十萬元援助額，現可陸續接獲漁護署通知後領取有關援助。

　　漁護署表示，署方於接受申請期間，共收到一千六百四十九名農戶、四百七十八名魚排養魚戶及五十四名塘魚養魚戶申請。截至昨日，一百四十七名農戶已獲發放約七十六萬元援助，九十九名魚排養魚戶及二十五名塘魚養魚戶亦已獲發放分別共一百五十四萬元及約二十六點二萬元援助。署方表示加緊處理及審批餘下個案，以盡快為合資格的本地農戶及漁民提供援助。

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