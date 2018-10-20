﻿村屋建移動太陽能板 ﻿工程公司「避僭建」招徠

為鼓勵發展可再生能源，《施政報告》為村屋天台安裝太陽能板限制鬆綁，卻被不良業界視為僭建商機，有公司標榜「避僭建」的移動式太陽能系統。指引雖列明太陽能系統不可圍封，惟行內人坦言，天台屋拆走一道牆，改成可拆式趟門已能「洗底」。業界警告放置太陽能板易有塌陷危機，隨時招致漏電。



根據《星島日報》報道，上網電價政策出爐後，村屋戶對天台增設太陽能光伏系統的意欲愈趨熱烈。新一份《施政報告》放寬高度限制由一點五米增至二點五米後，不少人添置可「彈出彈入」的移動式天台屋頂，增加發電面積，亦有人計劃為天台屋加裝太陽能板「以舊扮新」，箇中安全隱患卻不容忽視。



推出移動式太陽能支架



有太陽能工程公司早前推出廣告，標榜其太陽能裝置可有效規避僭建隱患。記者日前佯裝顧客致電職員查詢，對方坦言，客戶可在天台或花園使用該移動裝置，增加發電面積。該職員向記者教路，鋪設不必用盡天台所有面積，太陽能板擴至五百呎最賺錢，惟機電工程署的《太陽能光伏系統安裝指南》明言，太陽能板面積不得多於村屋一半，三百五十呎，該公司已違反相關指引。



環保協進會行政總監邱榮光知悉，有太陽能工程公司嘗試走灰色地帶，如推出移動式太陽能支架、車位上蓋加裝太陽能支架等裝置。他形容「違規安裝太陽能板自然不敢找認可人士檢測，其重量、安裝方法及結構未必合乎規格。」



測量師學會前會長何鉅業直言，《建築物（小型工程）規例》規定安裝太陽能板時，需在地面固定及支撐系統，「移動式太陽能支架遇到『山竹』等強颱風，有機會整個被吹走，風險更大。」他又認為，使用移動式太陽能支架加劇電線損耗。不願具名的業界稱，移動式太陽能支架會令高壓電線時常被牽動，易有漏電風險。



新指南雖列明，村屋太陽能光伏系統以下的空間不得圍封。惟太陽能工程業界林先生（化名）坦言，有顧客欲以太陽能板蓋頂，冀借太陽能系統令僭建天台屋「變身」為合法建築，故拆走其中一道結構牆板，換成可拆式趟門，「天台屋只剩三面牆不算『圍封』。」林先生續說，太陽能板上蓋若未考慮到鋁架的承重能力，隨時招致塌陷。



