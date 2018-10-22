﻿三兄弟五年來首聚 郭炳湘臨終前 炳江獲批離獄探兄

新鴻基地產前主席、帝國集團主席郭炳湘今年八月在家中中風暈倒，送院後一直陷於昏迷，至前天離世，終年六十八歲。郭李天穎及家人昨天發出聲明指，郭炳湘在家人及家族成員陪伴下安詳離世。本報獲悉，郭炳湘二弟、正在赤柱監獄服刑的郭炳江，向懲教署申請獲批，本月初暫時離開監房，聯同三弟郭炳聯往醫院探望兄長，三兄弟五年多來首次相聚，足見手足情深。記者：徐曉伊



郭炳湘今年八月二十七日深夜於大宅突然中風暈倒，被送院搶救，其後一直留醫港安醫院。據悉，其腦幹死亡至無法支撐器官運作，直至周六早上，院方在家屬同意之下，為郭炳湘拔喉。其夫人李天穎及家人昨日發出公告，指自郭入院以來，得到醫護團隊的悉心照顧，對各親朋戚友以及商界友好之懇切關懷與問好，致以衷心感謝。有關亡夫殯葬事宜，將容後通告。



遺孀發聲明指家人陪伴



本報獲悉，正在赤柱監獄服刑的新地前聯席主席郭炳江，得悉胞兄郭炳湘命危，上月向懲教署申請外出探望兄長。懲教署鑑於郭炳江並非重犯，加上他快將出獄，考慮到人道理由，依足既定程序批准其申請。郭炳江在本月初由兩名懲教人員押解下，從赤柱監獄到港安醫院。胞弟郭炳聯得悉郭炳江獲批准前往探望兄長後，特意安排一起在病房探望，三兄弟共處約半小時，五年多來三人首次相聚。據本報了解，郭炳江可以向懲教署申請出席郭炳湘的喪禮，不過署方仍會考慮一籃子因素，才決定是否批准。



新鴻基地產發聲明，對集團前主席郭炳湘周末離世深表哀痛，謹向郭炳湘家人致以真摯慰問。



自父親郭得勝一九九○年去世後，三兄弟打理下，令新鴻基地產的市值躍升。不過，二○○八年郭炳湘被母親要求離開董事局，家人關係轉趨不明朗。郭炳湘去年不滿早年家族分產，一家人更須越洋至英國爭產，在法庭上對質。



自郭炳湘今年中風入院後，郭炳聯連日探望大哥，關係緩和。據悉，郭炳湘在未中風前，希望等待二弟最快明年三月出獄後，三人可以平心靜氣「化干戈為玉帛」，解決家族分產分歧，但他未等到郭炳江出獄，已撒手塵寰。



此外，由郭炳湘創辦的帝國集團、帝國發展，及承繼自郭氏家族的酒店業務，八月底起一度處於無人掌舵狀態。其妻李天穎上月初委派三子女出任帝國集團董事，而她亦頻頻視察酒店業務，全面查數，有關舉動疑為保護丈夫名下約六百億港元資產，嚴防外人插手侵佔。