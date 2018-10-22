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﻿紅顏知己從未要求探湘少

2018-10-22 列印
■消息人士指，唐錦馨沒有要求到醫院探望。
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　　新地前主席郭炳湘病逝，其紅顏知己唐錦馨（Ida）一直沒有露面。據接近郭家消息人士指，郭炳湘八月底入院後，唐錦馨從沒有聯絡過郭炳湘家人，並無要求到醫院探望；消息人士強調，若唐錦馨要去見郭炳湘，無人能夠阻擋她。

　　郭炳湘延至上周六早上離世，唐錦馨透過身邊人士向本報表示，與郭炳湘相處二十多年來，每年都會結伴外遊八至十次，自郭炳湘入院後，一直無機會到醫院探望他，甚至未能見他最後一面，為此感到十分傷心。不過，據接近郭家消息人士指，郭炳湘入院以來，唐錦馨從沒有聯絡過郭炳湘家人，要求到醫院探望，亦從沒有親身到港安醫院，嘗試要求見郭炳湘，或者向郭家打探郭炳湘任何情況。

　　《福布斯》排行榜資料顯示，郭炳湘為全球富豪榜第一百九十九位，身家總值達七十八億美元（折合逾六百億港元）。
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